Туркменский лидер поздравил граждан и соотечественников

АШХАБАД, 22 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился к гражданам страны и соотечественникам с поздравлениями по случаю празднования Курбан-байрамы.

В поздравлении говорится:

"Курбан байрамы – один из древнейших праздников, проповедующий философско-этические традиции человечества, благородство и чистосердечие людей, символизирующий объединение, создающий в нашем обществе атмосферу воодушевленности. В этом празднике нашли свое отражение сформировавшиеся за тысячелетия и передаваемые от поколения к поколению принципы, созвучные высокому менталитету нашего народа, – миролюбие, приверженность дружбе, добродетель и милосердие. Курбан байрамы совершенствует и обогащает духовно-культурную жизнь нашего общества, укрепляя его единство и сплоченность.

Во время священного Курбан байрамы в столице и регионах страны пройдут яркие и содержательные мероприятия. В каждой семье расстелют изобилующие всевозможными яствами сачаки, вокруг которых соберутся родственники и друзья, будут приглашены соседи и просто знакомые, чтобы вместе отметить праздничный садака, - отмечается в Обращении.

В нынешнем году в дни празднования Курбан байрамы большая группа наших соотечественников отправлена в Королевство Саудовская Аравия, чтобы совершить хадж - паломничество в Мекку и Медину. Это свидетельствует о том, что в нашем суверенном государстве для человека созданы все условия, и мы достойно продолжаем традиции по упрочению единства и сплоченности общества.

Туркменам, наравне с другими народами, принадлежит немалая заслуга в формировании и обогащении принципов нравственности, проповедующих чистоту идеалов исконных религий, верований и обрядов, гуманистических и светских ценностей. И мы вправе гордиться дошедшими до нас от предков священными традициями. Они, наряду с обогащением нашей духовной культуры, воспитывают в подрастающем поколении чувства гуманности, гордости и любви к Отчизне.

Опираясь на созидательную энергию туркменистанцев, культурное наследие, национальные традиции, экономический потенциал страны, по территории которой пролегали древние караванные пути, мы пишем лучшие страницы своей новейшей истории, обеспечивая достойный уровень и качество жизни нашего народа. Проводя конструктивную внешнюю политику, мы приумножаем авторитет нашего независимого нейтрального государства, консолидирующего усилия международного сообщества в поддержании мира, стабильности и устойчивого развития на планете. И мы всегда будем идти по этому пути".

ИП "ТУРКМЕНинформ"