В Туркменистан прибыл с визитом Сооронбай Жээнбеков

АШХАБАД, 23 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня в Туркменистан прибыл с двухдневнм государственным визитом Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков.

Визит предпринят с целью участия в предстоящих сегодня в Ашхабаде переговорах на высшем уровне с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым по вопросам развития межгосударственного сотрудничества, по итогам которых будет подписан пакет двусторонних документов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"