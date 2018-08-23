Глава Туркменистана посетил Ахалский велаят

АХАЛСКИЙ ВЕЛАЯТ, 23 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 августа Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов посетил Ахалский велаят, где в долине Новруза в здании "Ak öý" провел совместное выездное заседание правительства и Государственного совета безопасности.

В ходе мероприятия глава государства заслушал отчеты вице-премьеров и ответственных руководителей о текущем положении дел в различных отраслях национальной экономики, прежде всего, в сельском хозяйстве, ТЭК и промышленности, ходе подготовки к запланированным мероприятиям и рпаздничным датам.

Президент Туркменистана дал указание начать сев озимых зерновых в Ахалском, Балканском, Лебапском и Марыйском велаятах 29 августа, в Дашогузском велаяте – 5 сентября. В целом по стране планируется отвести под озимые 760 тысяч гектаров земель и заготовить в 2019 году 1 миллион 600 тысяч тонн зерна.

Отдельное внимание было уделено вопросам подготовки к новому учебному году и празднованию Дня знаний и студенческой молодежи. В текущем году 146 тысячам 873 ученикам, идущим в первый класс, будут от имени Президента Туркменистана подарены обучающие компьютеры.

ИП "ТУРКМЕНинформ"