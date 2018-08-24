В Туркменбаши прибыли главы стран Центральной Азии

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 24 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня в Туркменбаши, где состоится заседание Совета глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала, прибыли Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон и Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев.

Также в саммите будет участвовать прибывший днем ранее в страну с государственным визитом Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков.

На повестку дня саммита вынесены вопросы социально-экономической и экологической ситуации бассейна Аральского моря, проект концепции Программы по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря (ПБАМ-4), а также проект Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря.

Также лидеры региона проведут ряд двусторонних встреч с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедовым.

ИП "ТУРКМЕНинформ"