В Ашхабаде прошли туркмено-кыргызские переговоры на высшем уровне

АШХАБАД, 24 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 августа в рамках государственного визита в Туркменистан Президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова в Ашхабаде были проведены туркмено-кыргызские переговоры на ысшем уровне.

В ходе переговоров, прошедших в узком и расширенном форматах с участием правительственных делегаций обеих стран, Гурбангулы Бердымухаммедов и Сооронбай Жээнбеков обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития межгсоударственного сотрудничества по всему спектру направлений, а также подписали большой пакет двусторонних документов.

В частности, были подписаны:

Декларация о стратегическом партнерстве, укреплении дружбы и доверия между Туркменистаном и Кыргызской Республикой,

Меморандум о взаимопонимании между Правительством Туркменистана и Правительством Кыргызской Республики об основных принципах сотрудничества в области транспорта;

Соглашение о сотрудничестве между Союзом промышленников и предпринимателей Туркменистана и Кыргызским союзом промышленников и предпринимателей;

Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Кыргызской Республики об устранении двойного налогообложения и предотвращения уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход;

Соглашение о торгово-экономическом и гуманитарном сотрудничестве;

Соглашение о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

Соглашение о совместном сотрудничестве в области кинопроизводства и телерадиовещания;

Соглашение об установлении побратимских отношений между городами Ашхабад и Бишкек;

Программа сотрудничества между Министерством иностранных дел Туркменистана и Министерством иностранных дел Кыргызской Республики на 2019-2020 годы;

Программа о сотрудничестве по архивному делу между Главным архивным управлением при Кабинете Министров Туркменистана и Архивным агентством при Государственной регистрационной службе при Правительстве Кыргызской Республики на 2018-2020 годы;

План мероприятий по реализации двустороннего сотрудничества в рамках "Меморандума о взаимопонимании между Министерством сельского и водного хозяйства Туркменистана (МСВХТ) и Министерством сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызской Республики (МСХППМ КР) о сотрудничестве в области сельского хозяйства", подписанного 5 августа 2015 г. в городе Бишкек.

Программа визита нового Президента Кыргызстана также включала в себя посещение мавзолея Сапармурата Туркменбаши в селе Кипчак, возложение цветов к Монументу Независимости Туркменистана, посадка саженца на Аллее почетных гостей, посещение Олимпийского городка и Ашхабадского текстильного комплекса.

Второй день визита включает в себя поездку в Национальную туристчиескую зону "Аваза" и участие в Саммите глав государств – учредителей Международного фонда по спасения Арала.

ИП "ТУРКМЕНинформ"