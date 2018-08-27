Туркменский лидер провел двусторонние встречи с коллегами из Центральной Азии

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 25 августа - ИП "ТУРКМЕНинформ". 24 августа Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел двусторонние встречи с прибывшими в страну в рамках участия в проходящем в Национальной туристической зоне "Аваза" Саммите глав государств – учредителей Международного фонда по спасения Арала (МФСА) Президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым, Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым и Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном.

Встречи были посвящены актуальным вопросам развития двухсторонних отношений по приоритетным направлениям, взаимодействия в рамках МФСА.

ИП "ТУРКМЕНинформ"