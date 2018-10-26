Глава Туркменистана отправился в США

НОВОСТИ В МИРЕ, 29 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов отбыл во главе представительной делегации с рабочим визитом в город Нью-Йорк (Соединенные Штаты Америки), где по 2 октября примет участие в работе 73-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

Кроме того, в рамках поездки туркменский лидер проведет ряд двусторонних встреч с зарубежными коллегами и представителями деловых и официальных кругов США.

ИП "ТУРКМЕНинформ"