Глава государства получил поздравления от зарубежных коллег

АШХАБАД, 29 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". На имя Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова поступили поздравительные послания от зарубежных коллег, глав правительств и сотрудничающих со страной компаний по случаю 27-летия национальной независимости.

В частности, свои поздравления прислали Генеральный Секретарь ООН Антониу Гутерреш, Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, император Японии Акихито, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган, Президент Государства Израиль Реувен Ривлин, Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев, Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев, Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Республики Армения Армен Саркисян, Президент Украины Петр Порошенко, Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко, Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер, Президент Французской Республики Эммануэль Макрон, Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон, Президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани, Президент Исламской Республики Афганистан Мохаммад Ашраф Гани, Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, Президент Чешской Республики Милош Земан, Президент Португальской Республики Марселу Ребелу ди Соза, Президент Объединённых Арабских Эмиратов Халифа Бин Заед Аль-Нахайян, королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II, король Швеции Карл Густав, Слуга двух святынь, король Саудовской Аравии Салман Бен Абдель Азиз Аль Сауд, король Бахрейна Хамад Бин Иса Аль-Халифа, генерал-губернатор Австралийского Союза Питер Косгроув, председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев, председатель исполнительной власти Исламской Республики Афганистан доктор Абдулла Абдулла, наследный принц, заместитель председателя Кабинета Министров, министр обороны Королевства Саудовская Аравия Мухаммад бен Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд, вице-президент Объединенных Арабских Эмиратов, премьер-министр, правитель княжества Дубай Мухаммед Бин Рашид Аль Мактум, наследный принц Абу-Даби, заместитель главнокомандующего Вооруженными Силами Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед Бин Заед Аль-Нахайян.

ИП "ТУРКМЕНинформ"