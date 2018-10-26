Туркменистан принял эстафету председательства в СНГ

НОВОСТИ В МИРЕ, 29 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 28 сентября в Душанбе (Таджикистан) было проведено заседание Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств, на котором Туркменистан был представлен делегацией во главе с вице-премьером Пурли Агамырадовым.

В ходе саммита, в частности, были рассмотрены вопросы углубления сотрудничества Туркменистана со странами СНГ в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, а также было подписано 16 документов, в том числе, одобрены Конвенция СНГ о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях и План основных мероприятий по подготовке и празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, приняты Заявление глав государств-участников СНГ по случаю 70-летия со дня принятия Всеобщей декларации прав человека от 10 декабря 1948 года, Межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы, Соглашение о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий и другие документы, а также решение об объявлении 2021 года Годом архитектуры и градостроительства в СНГ.

Кроме того, по итогам встречи было принято решение о передаче председательства в Содружестве в 2019 году Туркменистану. Республика Узбекистан определена сопредседателем в объединении.

ИП "ТУРКМЕНинформ"