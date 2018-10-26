Глава государства поздравил сотрудников ведомства нацбезопасности

АШХАБАД, 30 сентября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Сегодня Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился к сотрудникам Министерства национальной безопасности страны с поздравлениями по случаю их профессиональног праздника.

В обращении говорилось:

"Обеспечивая национальную безопасность независимого нейтрального Туркменистана, охраняя благополучие и сплоченность общества, вы выполняете ответственную миссию. Желаю вам успехов в вашей службе во имя обеспечения безопасности Родины, единства общества.

В преддверии празднования 27-летия независимости состоялось первое заседание Халк Маслахаты Туркменистана – высшего представительного органа народовластия. На этом форуме были обсуждены актуальные вопросы жизни страны, а принятые решения нацелены на процветание страны.

Приоритетным направлением нашей внутренней политики выступает превращение Туркменистана в индустриально развитое государство, обеспечение благополучной и счастливой жизни народа. Об этом наглядно свидетельствуют принятые программы, реализуемые крупные проекты.

Проводимая политика добрососедства, постоянного нейтралитета повышает роль Туркменского государства в мировой политике. По инициативе нашей страны Организация Объединенных Наций объявила 12 декабря Международным днем нейтралитета, что служит очередным признанием высокого авторитета Туркменистана на международной арене.

Мирная жизнь является основой устойчивого развития. Мы прилагаем все усилия для дальнейшего процветания страны. Достигаемые высокие рубежи неразрывно связаны с безопасностью в стране. А надежная защита ее благополучия, мирной жизни народа является вашим прямым долгом, а также личного состава других военных и правоохранительных органов. На вас возложена особая миссия и огромная ответственность по обеспечению национальной безопасности государства, его конституционного строя, целостности границ, экономических интересов, научно-технического потенциала и оборонительной мощи.

Твердо убежден, что вы направите свои силы, знания и опыт на благо поступательного развития страны. Вы должны не допускать проникновения в страну таких глобальных угроз современности, как международный терроризм, экстремизм, контрабанда наркотиков. Необходимо усилить проводимую совместно с другими правоохранительными органами работу по обеспечению безопасности страны, благополучия и правопорядка в обществе.

Для успешного выполнения этих ответственных задач следует повышать профессиональную подготовку, бдительность, хорошо разбираться в современных науках, инновационных технологиях, физически совершенствоваться, регулярно занимаясь спортом.

Издревле наши прадеды доверяли защиту страны самым мужественным и мудрым своим сынам, с прекрасной военной подготовкой. И вы, следуя примеру наших предков и отважных защитников страны, должны бдительно спокойную и счастливую жизнь народа, вести непримиримую борьбу с любыми правонарушениями и преступностью. Уверен, что вы с честью будете и впредь справляться с этими важным задачами!

Создавая благоприятные условия для безупречного исполнения вами служебных обязанностей, мы и впредь будем предпринимать действенные шаги по дальнейшему укреплению материально-технической базы Министерства, повышению условий службы, жизни и быта личного состава".

ИП "ТУРКМЕНинформ"