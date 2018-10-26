Туркменский лидер выступил с речью на заседании ГА ООН

НОВОСТИ В МИРЕ, 1 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 сентября пребывающий с визитом в Нью-Йорке Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов принял участие в проходящем в штаб-квартире ООН заседании 73-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

В выступлении туркменского лидера на сессии говорилось:

"Уважаемый господин Председатель!

Уважаемые главы делегаций!

Дамы и господа!



Прежде всего, разрешите поздравить госпожу Марию Фернанду Эспиноса Гарсес c избранием на пост Председателя 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН и пожелать ей успехов в предстоящей ответственной работе. Хотел бы также выразить признательность господину Мирославу Лайчаку – Председателю 72-й сессии за умелую и эффективную деятельность на этом посту.



Уважаемые участники!



Нынешняя сессия Генеральной Ассамблеи проходит на фоне непростых тенденций в международной политике. Несмотря на усилия мирового сообщества, в первую очередь, в лице Организации Объединенных Наций, ситуация в ряде регионов земного шара продолжает оставаться сложной, наблюдается расширение конфликтогенных зон и, одновременно, снижение общего уровня доверия и взаимопонимания во взглядах на пути и перспективы глобального развития.



В этих условиях вопрос обеспечения всеобщей, прочной и долгосрочной безопасности встает перед нами со всей очевидностью и остротой, накладывая на каждое государство ответственность за судьбы мира.



Мы считаем, что главную и решающую роль в сохранении основ международного порядка на принципах взаимоуважения, равноправия, мирного, политического диалога призвана сыграть Организация Объединенных Наций. Правомерность этой миссии ООН не может быть подвергнута сомнению. ООН – это единственная универсальная международная организация, призванная обеспечивать многостороннее взаимодействие во имя упрочения международной безопасности и устойчивого развития.



Туркменистан полагает, что нынешняя сессия Генеральной Ассамблеи призвана содействовать преодолению кризиса доверия и укрепить взаимопонимание государств-членов.



В этой связи Туркменистан выступает с инициативой проведения 2019 года под знаком Мира и Доверия.



Наша инициатива предполагает выработку конкретных мер, направленных на снижение напряженности, мирное, политико-дипломатическое разрешение споров и противоречий, принятие на этот счет ответственных и взвешенных решений.



Уважаемые члены делегаций!



Обеспечение долгосрочной и всеобъемлющей безопасности является ключевым вопросом для государств Центральной Азии. Важнейшим аспектом региональной повестки является борьба с терроризмом.



Не менее важным в плане обеспечения безопасности и стабильного развития в Центральной Азии является сотрудничество по разоруженческой проблематике, в вопросах противодействия наркотрафику, оказанию всесторонней экономической поддержки Афганистану.



Здесь, на наш взгляд, ключевым фактором является вовлечение Афганистана в реализацию крупных энергетических, транспортных и коммуникационных проектов на правах полноценного партнера. В этом мы видим стратегическую перспективу для Афганистана, его роль в региональных и глобальных процессах, залог процветания и благополучия афганского народа.



Последовательно работая в этом направлении, наша страна реализует проект газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), ведет строительство линии электропередачи, оптико-волоконной линии связи, поддержанные международными партнерами и крупными финансовыми институтами. Также построена новая железная дорога в афганском направлении.



Мы продолжаем оказание гуманитарной помощи Афганистану посредством строительства объектов социального назначения, отправки гуманитарных конвоев, подготовки квалифицированных национальных кадров для различных сегментов афганской экономики и социальной сферы.



Уважаемые участники!



Туркменистан активно участвовал в разработке Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года, внес ряд конкретных предложений. После принятия в 2015 году на Всемирном Саммите Глобальной Повестки и Целей устойчивого развития наша страна в числе первых приступила к адаптации ЦУР к национальным планам и программам социально-экономического развития. Для этого у нас создан соответствующий постоянно действующий механизм взаимодействия с ООН.



Реализация ЦУР в Туркменистане имеет ярко выраженную социальную направленность. Речь идет о таких важнейших аспектах, как обеспечение продовольственной безопасности и улучшение питания населения, повсеместное утверждение здорового образа жизни, обеспечение полного гендерного равенства через гарантии прав и возможностей для всех женщин и девочек, создание условий для всеохватного, справедливого и качественного образования.



Одновременно с этим мы уделяем большое внимание реализации такой цели, как обеспечение наличия и рациональное использование водных ресурсов и санитарии для всех.



Уважаемые участники!



Туркменистан твердо придерживается принципа, что вода – это общее достояние всех народов планеты, а равный и справедливый доступ к чистой питьевой воде является фундаментальным правом человека. От доступа к водным ресурсам, эффективного управления ими напрямую зависят развитие государств, их экономики, социальной сферы, уровень благосостояния и качество жизни людей. И потому равноправие, уважительность, ответственность должны стать основополагающими, определяющими критериями в отношениях между странами Центральной Азии.



Последовательно выступая с этих позиций, Туркменистан всегда заявлял, что водно-энергетические проблемы в нашем регионе должны решаться:



- во-первых, на основе общепризнанных норм международного права;



- во-вторых, с учетом интересов каждой страны;



- в-третьих, при активном участии международных организаций, в первую очередь, ООН.



Это наша принципиальная позиция, и, опираясь на нее, мы продолжим работу по налаживанию эффективных переговорных механизмов между государствами и с международными структурами для выработки согласованных подходов. Убежден, что только так можно добиться позитивных результатов, обеспечить прочный и устойчивый баланс интересов.



В ряду важнейших тем сотрудничества стран региона с международным сообществом стоит проблема спасения Аральского моря. Очевидно, что сохранение Арала уже давно не может рассматриваться как внутренняя, региональная проблема. Для ее успешного решения сегодня требуется помощь мирового сообщества, новый акцентированный, комплексный международный подход, деятельное и системное участие в данной работе Организации Объединенных Наций.



В этой связи мы приступили к реализации инициативы Туркменистана о разработке Специальной программы ООН для бассейна Аральского моря и выделении аральской проблематики в отдельное направление деятельности Организации.



Призываю государства-членов ООН поддержать наше предложение. Хорошей основой для этого является принятая консенсусом 18 апреля этого года Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН "Сотрудничество между Организацией Объединенных Наций и Международным фондом спасения Арала".



Уважаемые участники!



Еще одним важным вопросом является Каспий. Подписание 12 августа нынешнего года главами прикаспийских государств Конвенции о правовом статусе Каспийского моря открывает перспективу превращения прикаспийского региона в один из стратегических транспортно-транзитных и энергетических узлов международного значения, место широкой инвестиционной, торговой, экономической деятельности и кооперации.



Туркменистан готов предметно обсуждать со всеми заинтересованными сторонами вопросы реализации в этих сферах проектов, которые являются полностью экономически и коммерчески обоснованными, выгодными для потенциальных участников, способны существенно повлиять на упрочение континентальной безопасности и имеют долгосрочный характер. Без преувеличения можно сказать, что вложения в такие проекты – это инвестиции в будущее.



Уважаемые участники!



Мы высоко ценим эффективное участие специализированных агентств ООН, представленных в Туркменистане, в жизни нашей страны, ее динамичном развитии и благополучии, и я хотел бы выразить отдельную признательность сотрудникам этих учреждений за их самоотверженный труд.



Я также благодарю уважаемого Генерального секретаря ООН господина Антониу Гутерреша за неослабное личное внимание к сотрудничеству с Туркменистаном, поддержку наших инициатив и начинаний".

Также в рамках 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, в рамках общих дебатов, была проведена встреча высокого уровня по вопросам Аральского моря на тему водопользования в глобальных интересах и развития международного сотрудничества в области закрытых морей.

На встрече был рассмотрен опыт Туркменистана в деле спасения Арала, включающий создание Международного фонда спасения Арала и предпринимаемые меры по улучшению водохозяйственной, экологической и социально-экономической обстановки в бассейне Аральского моря.

В целях дальнейшей проработки данного вопроса было озвучено предложение провести консультации экспертов в городе Ашхабаде.

ИП "ТУРКМЕНинформ"