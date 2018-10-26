Глава Туркменистана провел встречи с руководством ООН

НОВОСТИ В МИРЕ, 1 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 сентября пребывающий с рабочим визитом в Нью-Йорке в рамках участия в заседании 73-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречи с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и председателем 73-й сессии ГА ООН Марией Фернандой Эспиноса Гарсес (Республика Эквадор).

В ходе встреч были обсуждены текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества между Туркменистаном и ООН, вопросы реализации выдвинутых Туркменистаном инициатив, направленных на поддержание мира и стабильности, а также исполнения в стране Целей устойчивого развития и других программ и проектов ООН и ее структур.

ИП "ТУРКМЕНинформ"