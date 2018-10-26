Туркменский лидер провел встречи с бизнесменами из США

НОВОСТИ В МИРЕ, 1 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 30 сентября пребывающий с рабочим визитом в Нью-Йорке Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречи с представителями деловых кругов США - руководителем подразделения сельскохозяйственной и садово-парковой техники компании "John Deere" в Европе, странах СНГ, Азии и Африке Марквартом фон Пентцем и директором компании "Boeing" по международным продажам Брайаном Лоппом.

В ходе проведенных переговоров были рассмотрены предложения по расширению двустороннего взаимодействия с данными компаниями в области поставок сельскохозяйственной техники и закупки авиалайнеров нового поколения.

ИП "ТУРКМЕНинформ"