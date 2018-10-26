Глава Туркменистана провел в Нью-Йорке ряд деловых встреч

НОВОСТИ В МИРЕ, 2 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 1 октября пребывающий с рабочим визитом в Нью-Йорке в рамках участия в 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел ряд встреч с представителями бизнес-кругов США.

В частности, были проведены встречи с председателем правления компании Oxbow Group, занимающейся переработкой природных ресурсов, Уильямом Кохом и исполнительным директором Делового совета "Туркменистан-США" Эриком Стюартом.

Кроме того, туркменский лидер принял участие в бизнес-форуме "Туркменистан – США".

ИП "ТУРКМЕНинформ"