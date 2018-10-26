Туркменский лидер поздравил старшее поколение

АШХАБАД, 2 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 1 октября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов обратился к представителям старшего поколения страны с поздравлениями по случаю Дня пожилых людей.

В поздравлении говорилось:

"Поздравляю вас с широко отмечаемым в нашей стране Международным днем пожилых людей, желаю вам крепкого здоровья, долголетия, счастливой и благополучной жизни.

В череде праздников Международный день пожилых людей занимает достойное место как событие, укрепляющее гуманные отношения, сплачивающее и объединяющее народы. В ознаменование Международного дня пожилых людей в столице и регионах страны проводятся культурные мероприятия и встречи, на которых звучат слова искренней признательности старейшинам за их труд и большую воспитательную работу.

В основе проводимой нами политики стоят национальные интересы и стремление обеспечить гражданам страны счастливую и благополучную жизнь. В соответствии с девизом "Государство – для человека!" нами создаются все необходимые условия для планомерного повышения социально-бытового уровня жизни народа, реализуются важнейшие реформы, что обуславливает международное признание Туркменистана как одного из динамично развивающихся в политической, экономической, культурно-гуманитарной областях государств мира.

Традиция почитания старших идет от предков. Когда мы приступаем к реализации той или иной масштабной программы, призванной обеспечить дальнейшее процветание Туркменистана, мы, следуя многовековой традиции, держим совет с нашими старейшинами. Именно они дают старт посевным кампаниям – пшеницы и хлопка, открывают сезон жатвы хлебов и хлопкоуборочной страды. У истоков нашего единства стоят мудрые советы и наказы старейшин, имеющих богатый жизненный опыт, седовласых матерей – хранительниц семейных очагов. Это они призывают молодежь заниматься созидательным трудом во имя нынешних и будущих успехов страны, подают молодым пример радушия, гостеприимства и гуманизма".

ИП "ТУРКМЕНинформ"