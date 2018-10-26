Выражены соболезнования народу Индонезии

Выражены соболезнования народу Индонезии03.10.2018 12:17
АШХАБАД, 3 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 2 октября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание Президенту Республики Индонезия Джоко Видодо с выражением соболезнований по случаю гибели свыше 1200 человек в результате разрушительного землетрясения и цунами на острове Сулавеси.
В своем послании туркменский лидер передал слова глубокого сопереживания и поддержки родным и близким погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.
ИП "ТУРКМЕНинформ"