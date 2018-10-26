Делегация Туркменистана совершила визит в Женеву

НОВОСТИ В МИРЕ, 3 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация Туркменистана во главе с заместителем министра иностранных дел Вепой Хаджиевым приняла участие в прошедшем 1-2 октября в Женеве (Швейцария) заседании 46-й сессии Комитета по экономическим, социальным и культурным правам (КЭСКП).

В состав делегации Туркменистана также вошли представители Министерств здравоохранения и медицинской промышленности, труда и социальной защиты населения, культуры, а также Института государства, права и демократии.

На мероприятии был рассмотрен второй периодический доклад Туркменистана о выполнении положений Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах (ранее Туркменистан представлял подобный доклад в 2011 году).

В частности, были затронуты вопросы равенства прав мужчин и женщин, защиты семьи и детей, в том числе, вопросы обеспечения прав на труд, на справедливые и благоприятные условия труда, на социальное обеспечение, физическое и психическое здоровье, образование, а также профсоюзные и культурные права.

По итогам состоявшегося рассмотрения доклада Туркменистана Комитет подготовит свои заключительные замечания с рекомендациями по всему блоку экономических, социальных и культурных прав, которые будут в установленном порядке направлены туркменской стороне.

ИП "ТУРКМЕНинформ"