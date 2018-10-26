Руководители силовых структур отчитались главе государства

АШХАБАД, 4 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 октября Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами страны генерал армии Гурбангулы Бердымухаммедов провел выездное заседание Государственного совета безопасности.

Мероприятие было проведено с целью заслушания отчетов руководителей военных и правоохранительных органов о работе вверенных им структур по итогам января-сентября текущего года, итогов завершившегося традиционного месячника дорожной безопасности.

ИП "ТУРКМЕНинформ"