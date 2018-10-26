Школьники прикаспийских государств встретились в Авазе

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 4 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 3 октября в Национальной туристической зоне "Аваза" была проведена торжественная церемония открытия Школьного культурно-спортивного фестиваля Прикаспийских государств.

Участников приветствовал Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов:

"Поздравляю вас с торжественным открытием Школьного культурно-спортивного фестиваля Прикаспийских государств, проводимого в туристической жемчужине - прекрасной Авазе на побережье Каспия – моря дружбы и мира! Милые дети, дорогие гости, прибывшие из братских стран – Азербайджанской Республики, Республики Казахстан, Исламской Республики Иран, Российской Федерации – добро пожаловать в Туркменистан!



Убежден, что этот фестиваль, упрочив отношения дружбы, братства и гуманизма между народами, способствуя популяризации национальной культуры, навсегда запечатлеется в вашей памяти как прекрасный праздник, наполненный радостью и волнительными моментами.



Наше государство консолидирует совместные с зарубежными странами, международными и региональными организациями усилия по упрочению мира и согласия, укрепляя отношения, основанные на взаимопонимании и доверии. Учитывая новые реалии мирового развития, национальные и общечеловеческие интересы, Туркменистан наращивает многоплановое международное сотрудничество, в том числе и с братскими странами Прикаспийского региона. В этом контексте проведение Школьного культурно-спортивного фестиваля Прикаспийских государств наглядно демонстрирует торжество принципов миролюбия и дружбы.



Спорт и культура сближают народы, укрепляя узы дружбы и братства! Вы будете соревноваться по таким видам спорта, как баскетбол, борьба на поясах, волейбол, футзал, настольный теннис, шахматы, а также представите свой песенный и музыкальный талант, пронизанные вдохновением ваших детских сердец. Вы познакомитесь с достопримечательностями, историко-культурными памятниками, прекрасной природой. Все это превратит Школьный культурно-спортивный фестиваль Прикаспийских государств в истинный праздник дружбы. Ваши воодушевленные и эмоциональные выступления – это призыв к миру, добрососедству и счастливой жизни.



Регулярное проведение различных конференций, образовательных, песенно-музыкальных, спортивных соревнований наглядно демонстрирует рост международного авторитета Туркменистана, приверженного принципам миролюбия и добрососедства. Мы и впредь будем создавать все возможности для того, чтобы дети со всей планеты могли приезжать на туркменскую землю и прекрасно отдыхать в современных санаториях, детских оздоровительно-рекреационных центрах. Двери Туркменистана всегда открыты для наших друзей".

Фестиваль будет проходить в течение недели на побережье Каспия и будет включать соревнования по 6 видам спорта – борьбе на поясах, мини-футболу, волейболу, баскетболу 3х3, настольному теннису и шахматам.

Кроме того, 5 октября в рамках фестиваля состоится 6-й Международный творческий фестиваль одаренных детей.

ИП "ТУРКМЕНинформ"