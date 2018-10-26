Туркменский лидер провел встречу с руководством ABU

АШХАБАД, 5 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 4 октября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаамедов провел встречу с прибывшими с рабочим визитом в Ашхабад для участия в работе открывшейся в этот день 55-й сессии Генеральной Ассамблеи Азиатско-Тихоокеанского вещательного Союза (ABU) Генеральным секретарем ABU Джавадом Моттаги, действующим президентом ABU, генеральным директором Индийского государственного телеканала Доордаршан Суприей Сахой и вице-президентом ABU, президентом Японской вещательной корпорации (NHK) Риоичи Уэдой.

Встреча была посвящена актуальным темам 55-й сессии Генеральной Ассамблеи ABU и вопросам развития сферы телекоммуникаций и СМИ в Туркменистане.

ИП "ТУРКМЕНинформ"