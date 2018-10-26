В МИД Туркменистана подвели итоги участия в 73-й сессии ГА ООН

АШХАБАД, 6 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 октября в ведомстве внешней политики Туркменистана было проведено мероприятие по обсуждению итогов участия туркменской делегации во главе с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедова в проходящей в Нью-Йорке 73-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций.

В ходе встречи, которая прошла при участии отделений структур ООН в Туркменистане, были рассмотрены выдвинутые Туркменистаном инициативы по обеспечению безоасности и стабильности в мире, борьбе с угрозами современности, активизации социально-экономических процессов для реализации Целей устойчивого развития, созданию новых транспортно-логистических маршрутов, решению водно-энергетических проблем и другие.

ИП "ТУРКМЕНинформ"