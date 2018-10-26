Обсуждены текущие вопросы жизни страны

АШХАБАД, 7 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 5 октября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел очередное заседание Кабинета Министров страны.

В ходе заседания были заслушаны отчеты вице-премьеров и ответственных руководителей о положении дел во вверенных им структурах, ходе подготовки к запланированным мероприятиям и праздничным датам, реализации принятых национальных программ.

По итогам встречи туркменский лидер подписал ряд документов, в том числе:

постановление "О создании Службы финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана", которая будет создана на базе прежнего Управления финансового мониторинга и будет заниматься вопросами совершенствования национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма,

постановление "О повышении государственных закупочных цен на пшеницу и хлопок", начиная с соответствующего урожая 2019 года,

постановление "О закупке сельскохозяйственной техники и инвентаря", в соответствии с которым Министерство сельского и водного хозяйства Туркменистана заключит с акционерным обществом "Uzsanoateksport" (Республика Узбекистан) дополнительное соглашение о закупке соответствующей техники и оборудования к контракту, ранее заключенному в соответствии с Постановлением Президента Туркменистана № 88 от 6 марта 2017 года.

Кроме того, глава государства произвел ряд кадровых перестановок в банковско-финансовой сфере страны.

Заместитель председателя Государственного коммерческого банка Туркменистана "Daýhanbank" Шамухаммет Непесов был освобожден от временного исполнения обязанностей председателя Государственного коммерческого банка "Daýhanbank". Теперь руководить данной финансовой структурой будет прежний заместитель председателя Центрального банка Туркменистана, управляющего Европейского банка реконструкции и развития от Туркменистана Мыратнияз Бердыев.

Также в связи с переходом на другую работу был освобожден от занимаемых должностей заместитель председателя Государственного банка внешнеэкономической деятельности, заместитель управляющего Азиатского банка развития от Туркменистана Сердар Гурбандурдыев.

ИП "ТУРКМЕНинформ"