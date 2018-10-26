В Туркменистане почтили память погибших при Ашхабадском землетрясении 1948 года

АШХАБАД, 8 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 6 октября в Туркменистане прошли памятные мероприятия в честь Дня поминовения, который был учрежден в честь погибших при разрушительном землетрясении в 1948 году, а также в память о павших на полях сражений.

Основные мероприятия, в которых принял участие глава государства и официальные лица, прошли в столице в Мемориальном комплексе "Halk hakydasy".

ИП "ТУРКМЕНинформ"