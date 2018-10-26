Глава Туркменистана поздравил российского коллегу

АШХАБАД, 9 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 8 октября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

В ходе беседы туркменский лидер поздравил коллегу с отмеченным накануне днем рождения, а также стороны обсудили ключевые вопросы развития межгосударственного сотрудничества, ход реализации достигнутых ранее двусторонних договоренностей, провели обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной политики, представляющих взаимный интерес.

ИП "ТУРКМЕНинформ"