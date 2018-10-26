Глава Туркменистана провел встречу с официальными лицами РФ

АШХАБАД, 10 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 9 октября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу с прибывшими с рабочим визитом в Ашхабад заместителем председателя правительства Российской Федерации – руководителем аппарата правительства РФ Константином Чуйченко и председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером.

В ходе аудиенции были обсуждены перспективы развития туркмено-российских отношений в сферах ТЭК, сельского хозяйства, высоких технологий, транспорта и связи, инвестиций, науки, образования, культуры, спорта и других.

Отдельно был рассмотрен вопрос возобновления закупок российской стороной туркменского газа с 1 января следующего года.

ИП "ТУРКМЕНинформ"