МИД Туркменистана посетила делегация АБР

МИД Туркменистана посетила делегация АБР11.10.2018 11:40
АШХАБАД, 11 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 октября внешнеполитическое ведомство Туркменистана посетила прибывшая с рабочим визитом в Ашхабад делегация Азиатского банка развития во главе с генеральным директором департамента Центральной и Западной Азии Вернером Липаком.
Встреча была организована с целью обсуждения вопросов взаимодействия в рамках Программы Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС), реализации новых совместных проектов в сферах энергетики, промышленности, транспорта, экономики и торговли, промышленности, банков и финансов.
ИП "ТУРКМЕНинформ"