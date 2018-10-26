Обсуждены вопросы развития туркмено-латвийского сотрудничества в сферах транспорта и логистики

АШХАБАД, 11 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 октября в ведомстве внешней политики Туркменистана была проведена встреча с прибывшим с рабочим визитом в Ашхабад во главе представительной делегации заместителем министра сообщений, заместителем Государственного секретаря Латвийской Республики Улдисом Рейманисом.

Предметом встречи стало обсуждение вопросов развития межгосударственного сотрудничества, прежде всего, в транспортно-логистической сфере, что будет способствовать углублению взаимодействия в сферах торговли и экономики, науки, образования и культуры.

ИП "ТУРКМЕНинформ"