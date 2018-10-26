МИД Туркменистана посетил представитель Великобритании

АШХАБАД, 11 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 10 октября МИД Туркменистана посетил прибывший с визитом в страну для участия в работе 53-го Совета глав администраций связи Регионального содружества в области связи парламентский заместитель министра по вопросам культуры, средств массовой информации и спорта Великобритании лорд Генри Эштон. Его принял глава ведомства Рашид Мередов.

В ходе встречи глава МИД и его гость обсудили вопросы развития взаимодействия между двумя странами в сферах международного сотрудничества, торговли и экономики, энергетики, науки, образования и культуры, экологии и охраны окружающей среды.

ИП "ТУРКМЕНинформ"