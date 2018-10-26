Ведомства энергетики Туркменистана и Афганистана подписали соглашение в Ашхабаде

АШХАБАД, 12 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11 октября в Ашхабаде была проведена церемония подписания соглашения между Министерством энергетики Туркменистана и Министерством энергетики и водных ресурсов Исламской Республики Афганистан по проекту линии электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан.

В частности, в Соглашении определены объёмы электроэнергии, которые будут поставляться в Афганистан по новой ЛЭП – в Герат и Кандагар по 300 мегаватт (всего 600 мегаватт). В перспективе их планируется увеличить до 1 тысячи мегаватт.

ИП "ТУРКМЕНинформ"