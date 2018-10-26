Делегация Туркменистана совершила визит в бельгию

НОВОСТИ В МИРЕ, 13 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 11-12 октября делегация Туркменистана во главе с министром иностранных дел Рашидом Мередовым пребывала с рабочим визитом в Бельгии.

Поездка была предпринята с целью обсуждения вопросов развития сотрудничества с Бельгией и другими странами Европейского Союза, а также участия в очередном раунде турмно-бельгийских политических консультаций по линии МИД.

В частности, делегация провела встречи с заместителем премьер-министра, министром Федеральной государственной службы иностранных дел, внешней торговли и развития сотрудничества Королевства Бельгии Дидье Рейндерсом, заместителем председателя Европейской Комиссии по энергетическому союзу Марошем Шевчовичем, Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини, главой кабинета Европейского Комиссара по мобильности и транспорту Матежом Законшеком, Генеральным секретарем Всемирной Таможенной Организации Кунио Мукурия и другими официальными лицами.

В ходе проведенных встреч и переговоров обсуждались вопросы развития сотрудничества Туркменистана с Бельгией и странами ЕС в политической, экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах энергетики, транспорта и связи, международного сотрудничества, обеспечения безопасности, таможенного контроля и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"