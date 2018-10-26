Глава Туркменистана провел расширенное заседание правительства

АШХАБАД, 14 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 12 октября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел расширенное заседание Кабинета Министров, к участию в котором помимо членов правительства были приглашены главы администраций регионов и представители общественности и другие.

Повестка дня включала отчеты вице-премьеров и ответственных руководителей о текущем положении дел в сферах промышленности, экономики и торговли, банков и финансов, ТЭК, транспорта и связи, строительства и архитектуры, сельского хозяйства и АПК, энергетики, ЖКХ, текстильной индустрии, науки, образования, культуры, спорта, туризма, здравоохранения и других по итогам истекших 9 месяцев текущего года

Также в ходе встречи были даны поручения о

подготовке аукциона для приватизации госпредприятий рыбного хозяйства,

создании комиссии по проверке работы всех научно-исследовательских институтов и центров страны,

ускорению работы по созданию запасов сельхозпродукции,

переходу к полной переработке хлопкового волокна и прекращению его продажи в зарубежные страны,

разработке планов визитов и порядка проведения форумов на следующий год,

обеспечения надлежащего уровня проведения предстоящего чемпионата мира по тяжелой атлетике и других запланированных мероприятий и праздничных дат.

За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, допущенные в работе недостатки были объявлены строгие выговоры с последним предупреждением председателю Государственного концерна "Türkmenhimiýa" Н.Ныязлыеву, министру сельского и водного хозяйства О.Энермырадову и хякиму Дашогузского велаята М.Байрамгулыеву, строгий выговор председателю Государственной таможенной службы А.Османову.

Кроме того, Аманмухаммет Мырадов освобожден от должности замминистра сельского и водного хозяйства.

Также было принято решение о вхождении Госкомитета рыбного хозяйства в структуру Министерства промышленности Туркменистана.

По итогам встречи туркменский лидер подписал ряд постановлений, в том числе,

о создании из пахотных земель дайханских объединений специальных земельных фондов сельскохозяйственного назначения – для выращивания пшеницы, хлопка и других культур, подлежащих сдаче государству, а также овощных и бахчевых культур, картофеля, винограда и плодовых деревьев,

о выделении производителям сельскохозяйственной продукции льготных банковских кредитов, в том числе для закупки используемых в сельском хозяйстве техники и оборудования,

о финансовой поддержке отечественных производителей сельскохозяйственной продукции.

ИП "ТУРКМЕНинформ"