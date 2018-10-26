Делегация деятелей культуры Туркменистана отправилась в Таджикистан

НОВОСТИ В МИРЕ, 15 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 14 октября делегация деятелей культуры и искусства Туркменистана отправилась в Таджикистан в рамках участия в предстоящих с 15 октября в дружественной стране Днях культуры Туркменистана в Таджикистане.

Маршрут следования поезда с творческими деятелями пролегал через Узбекистан с остановкой в городе Термезе (Сурхандарьинская область), где туркменская делегация провела концертное выступление, а затем проследовала в Душанбе.

ИП "ТУРКМЕНинформ"