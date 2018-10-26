Туркменский лидер провел беседу с главой Узбекистана

АШХАБАД, 16 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 15 октября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел телефонный разговор с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым.

Беседа двух президентов была посвящена обсуждению актуальных вопросов развития туркмено-узбекского диалога в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах транспорта и связи, сельского хозяйства и АПК, машиностроения, обеспечения безопасности и международного сотрудничества.

ИП "ТУРКМЕНинформ"