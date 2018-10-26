В Балканском велаяте введен в строй новый комплекс полимерной промышленности

БАЛКАНСКИЙ ВЕЛАЯТ, 17 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 17 октября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел торжественную церемонию ввода в строй нового полимерного завода в поселке Киянлы на западе страны.

Начальная производственная мощность комплекса составит 386 тысяч тонн полиэтилена и 81 тысяча тонн полипропилена в год, которые обеспечат потребности отечественной нефтегазовой промышленности, а также до 4,5 миллиарда кубометров товарного газа для использования в качестве топлива в газопроводных системах. Для производства данного количества продукции будет поставляться 5 миллиардов кубометров природного газа в год.

Стоимость проекта строительства завода, возведение которого осуществляли Госконцерн "Туркменгаз" совместно с компаниями "LG International Corp", "Hyundai Engineering" (Республика Корея) и "TOYO Engineering Corporation" (Япония), составила более 3,4 миллиарда долларов США.

ИП "ТУРКМЕНинформ"