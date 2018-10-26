Туркменский лидер провел встречу с главой ведомства торговли Саудовской Аравии

Туркменский лидер провел встречу с главой ведомства торговли Саудовской Аравии19.10.2018 11:23
АШХАБАД, 19 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 18 октября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел встречу с прибывшим с визитом в Ашхабад министром торговли и инвестиций Королевства Саудовская Аравия Маджидом бин Абдуллой Аль Касаби.
Целью визита саудовской делегации является участие в работе 6-го заседания межправительственной туркмено-саудовской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.
В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили текущее состояние и перспектвиы дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в сферах политики, торговли и экономики, ТЭК, текстильной индустрии и пищевой промышленности, банков и финансов, по линии СМИ, образования, науки, культуры, спорта и туризма.
ИП "ТУРКМЕНинформ"