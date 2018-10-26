Новый посол Иордании прибыл в Ашхабад

АШХАБАД, 20 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 октября ведомство внешней политики Туркменистана посетил вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Иорданского Хашимитского Королевства (с резиденцией в Анкаре, Турция) Исмаил Исса Исмаил Рифае, предоставивший копии своих верительных грамот.

Встреча была посвящена вопросам развития сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах бизнеса и инвестиций, туризма и фармацевтики.

С апреля 2013 года прежним послом Иордании в Туркменистане являлся Амджад Одех Адаилехи.

ИП "ТУРКМЕНинформ"