МИД Туркменистана посетила делегация Турции

АШХАБАД, 20 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 октября МИД Туркменистана посетила прибывшая с визитом в Ашхабад для участия в туркмено-турецких консульских консультациях делегация во главе с директором Генерального управления по консульским вопросам Министерства иностранных дел Турецкой Республики Мехмедом Самсаром.

В ходе переговоров были обсуждены практические аспекты развития взаимодействия по линии консульских служб двух государств.

ИП "ТУРКМЕНинформ"