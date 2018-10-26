Глава Туркменистана заслушал отчеты вице-премьеров

АШХАБАД, 21 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 19 октября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел очередное заседание правительства страны.

Мероприятие было посвящено отчетам вице-премьеров и ответственных руководителей о работе парламента, ведомств внешней политики, экономики и торговли, ТЭК, промышленности, энергетики, транспорта и связи, инвестиций, строительства, спорта, культуры и искусства, образования, здравоохранения, сельского хозяйства, банков и финансов, ходе подготовки к запланированным визитам, мероприятиям и праздничным датам.

Глава государства дал поручения руководителям соответствующих вузов о разработке стратегий цифровизации учебных процессов на всех уровнях, коренному преобразованию агропромышленного комплекса, всестороннему развитию отечественной системы здравоохранения, дальнейшему развитию транспортных и транзитных коридоров, модернизации автомобильных и железных дорог, развитию системы градостроительства и архитектуры.

Также было поручено подготовить проект бюджета страны на следующий год и сообщено, что Саудовская Аравия приняла решение о выделении из фонда развития страны средств для инвестирования в строительство туркменского участка транснационального газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ).

ИП "ТУРКМЕНинформ"