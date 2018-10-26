Выражены соболезнования народу Индии

АШХАБАД, 22 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 21 октября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов направил послание Президенту Республики Индия Раме Натху Ковинду и премьер-министру Нарендре Моди, в котором выразил глубокие соболезнования по случаю железнодорожной катастрофы в штате Пенджаб, унесшей жизни множества людей.

В совем послании туркменский лидер передал слова глубокого сопереживания и поддержки семьям, родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

ИП "ТУРКМЕНинформ"