Меджлис Туркменистана провел очередное заседание

АШХАБАД, 22 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 20 октября в Ашхабаде было проведено 3-е заседание Меджлиса 6-го созыва, на котором депутаты рассмотрели ряд проектов новых законов и нормативно-правовых актов.

В частности, в этот день были обсуждены законопроекты "О мелиорации земель", "О радиочастотном спектре", "О трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений", "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Туркменистана об административных правонарушениях", "О внесении изменений в Закон Туркменистана "О фельдъегерской связи", "О внесении изменений в Закон Туркменистана "Об утверждении и введении в действие Бюджетного кодекса Туркменистана", "О внесении дополнений и изменения в Налоговый кодекс Туркменистана", "О внесении дополнений в Закон Туркменистана "Об архитектурной деятельности", "О внесении дополнения и изменений в Кодекс Туркменистана о социальной защите населения", "О внесении изменений в Положение о почетном звании Туркменистана "Еnе mähri", "О внесении дополнения в Водный кодекс Туркменистана", "О внесении дополнений и изменения в Закон Туркменистана "О миграционной службе", "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Туркменистана".

ИП "ТУРКМЕНинформ"