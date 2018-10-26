Глава государства провел рабочее совещание

АШХАБАД, 23 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 октября Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедов провел рабочее видео-селекторное совещание с главами администраций регионов,членами правительства и рядом ответственных руководителей.

Совещание было посвящено обсуждению работы национального парламента, текущего положения дел в сельском хозяйстве, нефтегазовой сфере, энергетике, хода реализации проекта строительства Транскаспийского газопровода, строительства объектов социального и экономического назначения, подготовки к зимнему отопительному сезону.

ИП "ТУРКМЕНинформ"