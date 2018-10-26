Туркменская делегация совершила двухдневный визит в Японию

НОВОСТИ В МИРЕ, 24 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 23 октября делегация Туркменистана во главе с заместителем Председателя Кабинета Министров, министром иностранных дел Рашидом Мередовым посетила Японию.

Поездка была предпринята с целью обсуждения вопросов развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах энергетики, ТЭК, промышленности, банков и финансов, авто- и ж/д транспорта, судостроения, спорта, туризма, связи и телекоммуникаций, технологий и освоения космоса, сейсмологии и других, возможностей реализации новых совместных проектов, таких как строительства заводов по производству аммиака и карбамида, по переработке природного газа и производству бензина, цеха по производству фосфорных удобрений.

Делегация провела встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, руководителями профильных министерств и ведомств Японии, Туркмено-японского комитета по экономическому сотрудничеству, Агентства международного сотрудничества Японии (JICA), посетила ведомство внешней политики и парламент Японии.

По итогам встреч был подписан пакет двусторонних документов, в том числе, соглашения о сотрудничестве с Японским банком для международного сотрудничества (JBIC), поставках в Туркменистан землеройной техники компании "Komatsu" и автомобилей "Toyota", контракты Государственных концернов "Türkmengaz", "Türkmenhimiýa" и "Türkmennebit" с японскими компаниями "Sojitz", "Chiyoda", "Nippon", "ITOCHU", "JGC", "Kawasaki", "TOYO", "Mitsui", "Tsukishima", "Mitsubishi", "Sumitomo", а также между Государственным банком внешнеэкономической деятельности Туркменистана и Японским банком для международного сотрудничества.

ИП "ТУРКМЕНинформ"