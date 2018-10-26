Россияне знакомятся с культурой Туркменистана

НОВОСТИ В МИРЕ, 24 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 22 октября в Москве в культурном фольклорном центре Людмилы Рюминой состоялась торжественная церемония старта Дней культуры Туркменистана в Российской Федерации, организованных профильных ведомств двух стран в целях укрепления культурно-гуманитарного взаимодействия.

Дни культуры открылись большим гала-концертом туркменских мастеров искусств и продолжились выставкой "Туркменистан – сердце Великого Шелкового пути" и фотоэкспозицией архитектурных памятников Туркменистана во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства.

Завершится культурная акция гала-концертом в Академическом драматическом театре имени В.Ф. Комиссаржевской в Санкт-Петербурге.

ИП "ТУРКМЕНинформ"