Новый посол Португалии прибыла в Ашхабад

АШХАБАД, 25 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". В Ашхабаде пребывает с визитом вновь назначенный Чрезвычайный и Полномочный Посол Португалии в Туркменистане (с резиденцией в Анкаре, Турция) Паула Лил Да Сильва, прибывшая в страну для вступления в должность.

В ходе визита в МИД Туркменистана новый руководитель португальской дипмиссии вручила копии своих верительных грамот, после чего состоялось обсуждение текущего состояния и перспектив дальнейшего развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

Ранее послом Португалии в Туркменистане (с ноября 2014 года) являлся Хорхе Тито де Васконселос Ногуейра Диас Кабрал.

ИП "ТУРКМЕНинформ"