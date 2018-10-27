Представители прикаспийских стран обсудили пути борьбы с браконьерством

АШХАБАД, 26 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 октября в Ашхабаде завершило трехдневную работу 3-е заседание уполномоченных представителей прикаспийских государств (Туркменистана, Ирана, России, Казахстана, Азербайджана) по обсуждению проекта Протокола о сотрудничестве в области борьбы с незаконной добычей биологических ресурсов (браконьерством) на Каспийском море.

В ходе встречи были обсуждены вопросы согласования проекта Протокола о сотрудничестве в области борьбы с незаконной добычей биологических ресурсов (браконьерством) на Каспийском море, разработка которого была предусмотрена Соглашением о сотрудничестве в сфере безопасности на Каспийском море, подписанном на 3-м Саммите глав прикаспийских государств 2010 года в Баку.

По итогам дискуссии представители сторон согласовали отдельные положения данного проекта Соглашения с учетом предложений и замечаний, высказанных на встрече, и договорились продолжить работу по обсуждению проекта.

Участники заседания высказались за принятие комплекса мер, нацеленных на сохранение и приумножение биоразнообразия Каспия. В числе актуальных задач было названо осуществление систематического мониторинга за состоянием биологических ресурсов и морской среды.

ИП "ТУРКМЕНинформ"