Туркменистан и США провели политконсультации

АШХАБАД, 27 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 октября в Ашхабаде стартовали двухдневные политические консультации между ведомствами внешней политики Туркменистана и США.

Американская сторона была представлена прибывшей с рабочим визитом в страну делегацией во главе с исполняющей обязанности заместителя помощника Государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Эмилией Пума.

Повестка дня переговоров включает в себя обсуждение текущего состояния и перспектив дальнейшего развития межгосударственного взаимодействия в сферах политики, торговли и экономики, обеспечения безопасности, науки, образования, культуры, защиты прав человека,бизнеса, ТЭК, промышленности, транспорта и связи, сельского хозяйства, инновационных технологий и других.

ИП "ТУРКМЕНинформ"