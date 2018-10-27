В Ашхабаде обсуждены вопросы развития сотрудничества Туркменистана и КНР в сфере энергетики

АШХАБАД, 27 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 25 октября в МИД Туркменистана было проведено 6-е заседание подкомитета по энергетике Туркмено-китайского межправительственного комитета по сотрудничеству, для участия в котором в Ашхабад прибыла с визитом делегация КНР во главе с руководителем Государственного управления по энергетике КНР Ли Фанжуном.

В ходе переговоров были рассмотрены вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества в областях нефти и газа, газохимической промышленности и электроэнергетики.

ИП "ТУРКМЕНинформ"