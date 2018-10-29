Делегация Туркменистана вернулась из Душанбе

НОВОСТИ В МИРЕ, 28 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". Делегация во главе с министром финансов и экономики Туркменистана Батыром Базаровым совершила визит в Таджикистан, предпринятый 25-26 октября с целью обсуждения вопросов развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

В рамках визита делегация приняла участие в состоявшемся в Душанбе 8-м заседании межправительственной туркмено–таджикской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое было посвящено вопросам реализации договоренностей, достигнутых в ходе официального визита Президента Туркменистана в Республику Таджикистан 2–3 ноября минувшего года по сотрудничеству в сферах торговли, инвестиций, экономики, строительства, промышленности, сельского хозяйства, науки и культуры, а также вопросам выполнения решений 7-го заседания комиссии.

ИП "ТУРКМЕНинформ"