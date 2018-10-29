В Ашхабаде обсуждены вопросы развития туркмено-немецкого сотрудничества

АШХАБАД, 28 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". 27 октября внешнеполитическое ведомство Туркменистана посетила прибывшая с рабочим визитом в Ашхабад делегация ФРГ во главе с начальником межпарламентской группы по Средней Азии Бундестага (парламента) Федеративной Республики Германия Манфредом Грундом.

Приоритетными направлениями развития межгосударственного сотрудничества в ходе состоявшихся переговоров были названы сферы политики, торговли и экономики, транспорта, обеспечения безопасности, науки, образования, культуры, углубление взаимодействия по линии парламента.

ИП "ТУРКМЕНинформ"