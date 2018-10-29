Глава Туркменистана произвел новые кадровые назначения

АШХАБАД, 28 октября - ИП "ТУРКМЕНинформ". В ходе состоявшегося в пятницу заседания Кабинета Министров Президент Туркменистана Гурбангулы Бердыухаммедов провел ряд перестановок в составе кадров руководящего аппарата страны.

Так, заместителем председателя Центрального банка Туркменистана и управляющим Европейским банком реконструкции и развития от Туркменистана был назначен Мыратдурды Ораздурдыев.

Новым заместителем министра финансов и экономики вместо несправившегося со своими обязанностями Мердана Байрамдурдыева стал Силап Велбегов.

ИП "ТУРКМЕНинформ"